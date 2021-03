La sorpresa della stagione per laè stata probabilmente la crescita di Tommaso. Il giocatore è diventato titolare con la maglia blucerchiata, arrivando alla massima serie dopo un percorso lungo e graduale, tra Serie D, Serie C, Serie B fino alla A: "Calcisticamente parlando ora sono in un ambiente diverso. Tutti sperano di trovare un ambiente del genere. Ma la mia vita è rimasta la stessa" ha detto Augello a Tuttosport. "Il calcio è solo una parte della vita. Tardi in Serie A? Non sta a me dirlo. Ho fatto tutte le mie tappe con le tempistiche giuste.C’è stata la mia crescita e anche la fortuna, tra virgolette, di arrivare qui. Tante variabili. Quando e come non è importante".Fuori dal campo, Augello studia e punta alla laurea: "Mi mancano sei esami, tra poco spero cinque. Sto preparando geopolitica. Non sto studiando per qualcosa che andrò a fare in futuro. È un fatto mio. Io ho iniziato a giocare in D, poi la C con la Giana Erminio.. Pian piano salendo di categoria ho visto gli studi come un qualcosa in più. Voglio imparare sempre cose nuove".Recentemente ha rinnovato il suo contratto con i blucerchiati: "È stato qualcosa che abbiamo voluto sia io, sia la società. Sono contento.. Non è mai facile gettare un giocatore nella mischia. L’anno scorso eravamo partiti malissimo. Ranieri ha avuto questo coraggio. Lo devo solo ringraziare. Abbiamo un bellissimo rapporto e ci confrontiamo spesso".Adesso per Augello arriva il Milan al Meazza: "Avrei dovuto farlo nel febbraio dell’anno scorso contro l’Inter perché Murru era squalificato. Poi la gara venne rinviata per Covid. Fu una bella mazzata, avrei voluto esserci. Ora ho questa occasione. Sarà emozionante anche se un giorno vorrei giocare in un San Siro pieno.Penso a Kakà o Sheva, non è il caso di ricordarli tutti. Ora sto rivedendo un Milan forte, anche in termini societari. ci sono giovani importanti. Stanno lavorando per tornare ad alti livelli. Non avrei mai immaginato di giocare a San Siro. Non ci ho mai nemmeno pensato. Sarà bello essere lì. Peccato solo per l’assenza del pubblico. Tanti miei amici di Milano sarebbero venuti a vedermi, magari anche tifandomi contro".E per il futuro? "Non stiamo a pensare ai 35 o 40 punti, da qui alla fine dobbiamo continuare a giocare per fare qualcosa di importante.? In questo momento non ci penso. È un sogno che pian piano può diventare sempre più vicino. Ma nel mio ruolo ci sono tanti giocatori bravi. Posso migliorare nella fase difensiva. E poi devo crescere con il piede destro. Non mi sarei mai immaginato in A. La Giana è stata un bel passo di crescita, poi è stato bellissimo giocare con lo Spezia. Pian piano sono andato avanti, come realizzare un sogno. E dire che in Liguria ci venivo al massimo in vacanza" conclude.