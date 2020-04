Sono state settimane lunghe e particolarmente impegnative per Bartosz. Il terzino della, risultato positivo al Coronavirus insieme a parecchi altri compagni di squadra, adesso sta bene anche se resta dubbioso sul rientro in campo. “Il 4 maggio probabilmente non torneremo ancora alla formazione completa,Tuttavia, non abbiamo informazioni ufficiali, possiamo solo prevedere. Si parla sempre più di tornare in campo, spero che accada il prima possibile” ha detto in una lunga intervista rilasciata al portale polacco Przeglad Sportowy.“Sembra che all’inizio di giugno riprenderemo a giocare. Se mi preoccupa tornare in campo? Concordo con l’opinione che siamo la professione più sicura del mondo.. Nessun settore può permettersi tali precauzioni. Credo che ci comporteremo in modo responsabile. Dobbiamo prepararci a vivere in queste nuove realtà. Il calcio sarà sicuramente un po’ diverso. Bisogna tornare alla normalità lentamente”.Durante la quarantena, Bereszynski si è reinventato... elettricista: “Per le prime due settimane ho avuto il, il che ha causato complicazioni perché non potevo ordinare cibo. I ristoranti portavano il cibo dalla porta, ma non avevo modo di fare entrare il corriere. Inizialmente, non mi importava molto, ma dopo due settimane ero in crisi, avevo un grande bisogno di ordinare qualcosa. Tuttavia, nessuno poteva venire a casa nostra e risolvere il problema. Così ho svitato l’intero citofono e dopo qualche ora l’ho riparato da solo. Quindi abbiamo potuto ordinare la pizza durante il fine settimana.. Non è davvero facile passare diverse dozzine di giorni in pochi metri quadrati, specialmente con un bambino di due anni che è abituato a camminare. Non voglio drammatizzare, so che le persone vivono situazioni molto più difficili. Per noi era qualcosa di completamente nuovo. Prima facevo alcuni chilometri al giorno allenandomi, camminando. Quando la vita diventa statica, questo movimento ti manca molto. Fortunatamente, abbiamo una terrazza abbastanza grande con erba artificiale, quindi abbiamo replicato un giardino. Ci ha salvato”.Come ha scoperto Beres di risultare positivo al Covid? “Il giorno in cui ho saputo che Manolo aveva il Coronavirus, mi faceva. Non ho mai avuto problemi di emicrania, ma questa volta è statoero vicino a prendere alcuni antidolorifici, anche se non lo faccio mai. Con Maja ho pensato che avremmo fatto una passeggiata. Siamo partiti, poi ho scoperto che Manolo ha avuto un risultato positivo. Ci siamo sentiti deboli, eravamo molto stressati. Siamo tornati a casa immediatamente, abbiamo visto la situazione svilupparsi”.“Ogni tanto ho misurato la temperatura, perché nel club ci hanno detto che solo le persone con febbre alta possono avere il test” ha aggiunto il polacco. “Ho aspettato fino a, hanno preso un tampone rinofaringeo. Ho aspettato il risultato due o tre giorni, ma non mi facevo illusioni, ero convinto di essere un portatore del Coronavirus. Sentivo che questo non era un normale mal di testa, anche se la temperatura più alta che avevo non superava i 37,5 gradi. Quindi non è del tutto febbre,. Ho controllato se il termometro funzionava. Ne abbiamo tre, ognuno con la stessa temperatura, quindi non ci sono stati errori. Comunque, nessuno dei giocatori della Sampdoria aveva la febbre più alta” conclude Bereszynski.