Per la Sampdoria si profila un lungo periodo di pausa forzata, ma la dirigenza blucerchiata nonostante l'inattività sta portando avanti alcune trattative, facilitate anche dalla chiusura anticipata del campionato. Una, ad esempio, riguarda Gaston Ramirez, in scadenza di contratto nel 2021 e punto fermo della formazione allenata da Claudio Ranieri.



​Secondo quanto riporta Sampnews24.com, la società avrebbe proposto all'agente di Ramirez, Pablo Bentancur, un biennale sino a giugno 2023. Attualmente sarebbero partiti i primi dialoghi per arrivare sino ad una fumata bianca nelle prossime settimane, con il fantasista uruguaiano pronto a prolungare il suo matrimonio con la Sampdoria.