Con la probabile cessione di De Luca, e le partenze di La Gumina e Bonazzoli, la Sampdoria sembra aver creato in attacco lo spazio sufficiente ad inserire nella rosa blucerchiata Vladyslav Supryaga. Il giocatore classe 2000 della Dinamo Kiev piace a Corte Lambruschini, ma per il momento sussiste distanza tra l'offerta genovese e le richieste ucraine.



Secondo Il Secolo XIX la Dinamo vorrebbe imbastire l'operazione sulla base di 8 milioni di euro. Ferrero invece preferirebbe impostare l'affare con un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di circa 7 milioni di euro. La situazione, ancora da risolvere, sembra bloccare l'operazione.