La Sampdoria che sabato sarà impegnata a Bolzano con il Sudtirol dovrà affrontare la partita di campionato in piena emergenza difensiva. Gli infortuni però non hanno colpito soltanto il pacchetto arretrato: a centrocampo mancheranno Malagrida e Benedetti, in avanti invece Pedrola. La coperta, insomma, è molto corta



Tutto sommato però il reparto mediano è quello che presenta più alternative. Sono almeno in cinque a giocarsi una maglia, e di essi il più sicuro di un posto da titolare attualmente è Ronaldo Vieira. Pirlo lo stima e potrebbe impiegarlo dal primo minuto. Yepes e Girelli invece sono in ballottaggio con i più esperti Kasami e Ricci: è probabile che uno dei due giocatori impiegati con il Cosenza possa lasciare spazio ad uno tra lo svizzero e l'ex Spezia.