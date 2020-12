Per Verona-Sampdoria, in programma domani sera al Bentegodi, Claudio Ranieri dovrà sciogliere un rebus in difesa. Per quanto riguarda il ruolo di terzino non ci sono dubbi, a destra si sistemerà l'adattato Alex Ferrari, mentre a sinistra toccherà ancora a Tommaso Augello. Al centro del reparto però si apre un ballottaggio.



Negli ultimi giorni Lorenzo Tonelli è tornato ad allenarsi con regolarità, e potrebbe essere impiegato dal primo minuto dopo la panchina di Napoli. Da vedere se Ranieri riproporrà la coppia vista ad inizio stagione, quella formata dal centrale ex Empoli con Yoshida, o se invece troverà spazio Colley.