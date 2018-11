Da domani la Sampdoria tornerà a lavorare al Mugnaini, con un occhio al derby e un altro all'infermeria. A tenere in apprensione lo staff sanitario blucerchiato sono le condizioni di Edgar Barreto, che si era infortunato durante il primo tempo di Sampdoria-Torino. Nonostante la festa comunque il centrocampista paraguaiano sta continuando il suo iter riabilitativo, con l'obiettivo di tornare a disposizione il 25 novembre per il match con il Genoa.



Barreto deve recuperare da una lesione alla coscia sinistra abbastanza significativa, che si era procurato in uno scontro con Caprari in occasione del vantaggio granata. Il traguardo in testa per l'ex Atalanta e Palermo è ovviamente riuscire a recuperare in tempo per la stracittadina: sarà un'impresa piuttosto complicata, ma si tratterebbe un rientro fondamentale per Giampaolo che già dovrà fare a meno dello squalificato Linetty.