Dopo sei mesi esatti dall'infortunio, Edgar Barreto è tornato in campo domenica contro il Parma. Una bella emozione per il centrocampista paraguaiano della Sampdoria, che pure aveva ricevuto un importante attestato di stima da parte della società.



Qualche tempo fa infatti il club ha fatto firmare al calciatore un prolungamento del suo contratto (in scadenza a giugno) per un'ulteriore stagione. A rivelarlo è stato proprio lo stesso Barreto: "Il rinnovo? L’ho già firmato. Un paio di mesi fa. Ho prolungato il contratto di una stagione, fino al giugno del 2020. La società ha mantenuto la parola".



Si è trattato di un geso particolarmente apprezzato: "È stato un segnale importante da parte della società. Una dimostrazione di grande fiducia e apprezzamento. Non capita a tutti di avere la possibilità di firmare il prolungamento quando non sei più giovanissimo, e anche infortunato. Mi piace pensare che sono apprezzato anche come uomo-spogliatoio, per le mie qualità umane e professionali" ha detto a Il Secolo XIX.



"Io sono ovviamente felicissimo e nelle ultime tre giornate cercherò di dare il mio contributo per finire nel migliore dei modi questa stagione. A cominciare dalla prossima contro l’Empoli, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e dobbiamo onorare la maglia e la loro passione".