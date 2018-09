La carriera di Edgar Barreto in anni recenti ha avuto un preciso punto di svolta, collocabile il 4 luglio 2016, data in cui la Sampdoria ha ufficializzato l'ingaggio di Marco Giampaolo come allenatore della prima squadra. Sino a quel momento, il centrocampista classe 1984 veniva dato come sicuro partente. Barreto era arrivato a Genova l'anno prima, svincolato dal Palermo, ma nella sciagurata annata della doppia gestione Zenga-Montella era stato uno dei peggiori nella formazione blucerchiata, tanto è vero che tifosi e società riflettevano su un suo possibile - e plausibile - addio ai colori blucerchiati. Con l'arrivo del mister di Bellinzona , però, la storia di Barreto è cambiata radicalmente. L'ex Atalanta e Reggina ha iniziato a prendere fiducia e minutaggio, addentrandosi sempre di più negli schemi e nelle richieste del mister.



Dopo tre stagioni con Giampaolo, Barreto è diventato uno dei punti fermi della formazione e della rosa della Samp . Ha giocato tre partite su tre da titolare, e nell'ultima gara ha pure regalato l'assist a Quagliarella per il gol dello 0-1. A 34 anni, la mezz'ala paraguaiana 'picchia', corre e si sacrifica come un ragazzino, ma con l'intelligenza e l'esperienza di un veterano che vanta oltre 470 partite tra i professionisti sparse tra Italia, Olanda e Paraguay. Per Giampaolo è una pedina fondamentale che "porta in campo il mio pensiero". Fondamentale "anche se dovesse rimanere fuori per qualche partita", aveva aggiunto recentemente il mister.



Una stima, quella di Giampaolo, espressa non solo a parole ma anche con i fatti. Giampaolo lo ha utilizzato anche da regista in piena emergenza contro l'Udinese, ma il gesto più importante è arrivato durante il campionato 2017/2018. L'anno scorso il contratto di Barreto era in scadenza. L'allenatore blucerchiato però riuscì a convincere la dirigenza a rinnovare l'accordo con il calciatore, ridimensionando lo stipendio. A gennaio 2015 il giocatore che all'epoca militava nel Palermo aveva firmato un triennale da quasi 1,2 milioni di euro a stagione, il nuovo ingaggio attualmente in essere invece recita circa 500mila euro sino a giugno 2019 , con opzione per la seconda stagione.



Oltretutto le buone prestazioni di Barreto non erano passate inosservate in chiave mercato: l'anno scorso addirittura il Milan aveva sondato rapidamente l'eventuale disponibilità del centrocampista a vestire il rossonero. La dirigenza milanese si era fatta ingolosire dalla possibilità di garantirsi una riserva affidabile a parametro zero: alla fine però la stima di Giampaolo aveva avuto la meglio sulle lusinghe del Diavolo. C'è anche un fattore 'ambientale' di cui tenere conto: la famiglia di Barreto si trova molto bene a Genova, e pare che anche questo sia stato un elemento importante nella scelta del calciatore, che ha sottoscritto con grande felicità il nuovo contratto.



L'avventura alla Sampdoria di Barreto insomma continuerà in questa stagione, e perchè no anche nella prossima. "Magari non giocherà tutte le partite , ma anche quando non scende in campo è fondamentale per lo spogliatoio e per il processo di inserimento dei giovani" ricorda spesso Giampaolo. E se lo dice lui, c'è da credergli...