Le paure della Sampdoria sono state confermate: durante il primo tempo della partita tra i blucerchiati e il Torino, il centrocampista paraguaiano Edgar Barreto si era accasciato a terra dopo uno scontro di gioco. Lo staff sanitario doriano aveva subito immaginato un problema non di poco conto, e in effetti i timori di Corte Lambruschini sono stati confermati. Gli esami strumentali di ieri, alla ripresa degli allenamenti, hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra.



Barreto ha cominciato da subito il programma di recupero, ma i tempi normalmente non sono brevi: lo stiramento non è lieve, di solito in questi casi serve circa un mese prima di recuperare pienamente la condizione. La sosta per le Nazionali gioca a favore dell'ex Palermo e Atalanta, ma sembra difficile ipotizzare che possa tornare a disposizione per il derby con il Genoa, in programma il 25 novembre. Più facile un rientro per la gara successiva, Samp-Bologna dell'1 dicembre al Ferraris.



Da monitorare in vista della stracittadina anche la situazione di Linetty e Praet: entrambi sono in diffida, e dovranno fare particolare attenzione durante il match con la Roma. Un eventuale cartellino giallo costerebbe al polacco e al belga la squalifica per il derby, consegnando a Giampaolo un reparto in piena emergenza.