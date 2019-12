Sino a pochi giorni fa, una delle piste più accreditate per l'attacco della Sampdoria era quella che conduceva all'attaccante dell'Atalanta Musa Barrow. Il giovane nerazzurro piaceva molto per le sue caratteristiche utili per condurre il contropiede, e anche perchè sembrava che la società bergamasca potesse cedere il calciatore in prestito.



Per questo motivo la Samp si era mossa a suo tempo, ipotizzando persino un possibile scambio con un esubero, ossia Gianluca Caprari. Secondo Tuttosport però adesso l'Atalanta si sarebbe decisa a fare cassa con Barrow, che vanta numerose estimatrici in Germania. La squadra di Gasperini lo avrebbe messo quindi in vendita, chiedendo circa 15 milioni di euro per il classe '98: una cifra che la Samp non può versare a gennaio, complice anche la situazione della camera di compensazione. Ciò potrebbe costringere i blucerchiati a chiamarsi fuori dalla corsa a Barrow.