Un vecchio cuore blucerchiato come Claudionon dimentica la. Il club doriano resterà sempre nei pensieri dell'ex attccante, cresciuto nelle giovanili genovesi prima dell'esordio nella stagione 1993-1994. Ovviamente, appena saputo del contagio da Coronavirus, Bellucci ha contattato un amico, il dottor Baldari: "mi ha detto che sta un po’ meglio. Mi fa veramente piacere, gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione e gli mando un grande in bocca al lupo. È una persona speciale che ha vissuto tutti i miei anni alla Samp e lui c’è stato sempre per me. È una figura storica all’interno del club e gli auguro il meglio" ha detto a Sampnews24.com.Sulla ripresa del campionato, Bellucci ha idee precise: ". Mi fa specie chi continua a parlarne, siamo chiusi in casa da giorni, la gente muore, il computer e il telefono per sapere cosa succede li abbiamo tutti. Alcuni fanno finta di niente, credendo che tutto si risolverà col tempo. Devono passare in secondo piano lo sport e i soldi, quando c’è di mezzo la salute delle persone a livello mondiale. È tutto una forzatura. Non lo so, per fare cosa? Per giustificare lo stipendio? Per farli allenare mettendo a rischio loro e le relative famiglie? Gli asintomatici sono portatori sani. Io penso che comunque debba contare tanto il pensiero dei calciatori e degli allenatori. Però non sappiamo i pareri di alcuni presidenti".Anche la questione degli stipendi dei calciatori resta marginale, secondo Bellucci: "Ripeto, passa tutto in secondo piano. Compresi gli stipendi di calciatori.Ma se il contratto scade il 30 giugno e il campionato finisce a luglio? Prendiamo i calciatori in scadenza di contratto: uno come Petagna, che ha già firmato per il Napoli, quando deve andare giocare lì? Questi sono problemi. Deve valere la voce dei medici, e basta. Loro sono al di sopra di ogni interesse, a loro sta a cuore esclusivamente la salute delle persone. Facessero decidere loro…".L'opinione su Ferrero, invece, secondo Bellucci è anche legata ai risultati: "Sono quasi sei anni che ha rilevato la Sampdoria e dal primo giorno è sempre stato così. Il problema è che fino all’anno scorso i risultati li ha sempre ottenuti, quest’anno invece la squadra non sta andando bene., ma ora quel che conta è salvarsi. Questa è la priorità, che la Sampdoria rimanga in Serie A, il resto non conta. L’altro giorno, con un mio ex compagno di squadra, parlavamo di Lotito, che era duramente contestato fino a poco tempo fa e adesso guardate… È tutto molto legato ai risultati. Secondo me, comunque, in questa situazione i tifosi si sono legati ancora di più alla squadra e all’allenatore: con mister Ranieri si è creato un rapporto straordinario. Spero nell’arrivo dei risultati e in una tregua tra Ferrero e la tifoseria blucerchiata".L'ex attaccante ammira molto anche il simbolo di questa Samp, Fabio Quagliarella, la cui permanenza a Genova resta però in bilico dopo le esternazioni post Verona: ", non solo perché ha 37 anni, ma perché è ancora decisivo. Ha calciato un rigore di un’importanza clamorosa col Verona. La Samp? Quando e se riprenderà, saremo come ad inizio stagione, quindi può succedere di tutto. La Samp, purtroppo, è partita malissimo quest’anno, ma con l’arrivo di Ranieri si è rialzata. E poi l’ultima vittoria col Verona è stata di un’importanza madornale. Ci sono alti e bassi, non devi mollare mai: quando perdi due partite di fila ti crolla il mondo addosso. La Samp sta lottando, logicamente è difficile, magari ti giochi il campionato in una partita. Fa soffrire un po’ tutti quest’anno.. In ogni caso, passa tutto dai calciatori, non devono mollare di un centimetro e non lo stanno facendo. Così come i tifosi".