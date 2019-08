La Sampdoria è una squadra ancora incompleta: a mister Di Francesco mancano ancora le ali che erano state promesse in sede di calciomercato, e i blucerchiati dovranno chiudere un paio di operazioni il prima possibile. In realtà, ci sarebbero due calciatori davvero vicini alla Samp: si tratta di Hatem Ben Arfa e Emiliano Rigoni, entrambi virtualmente ad un passo dal blucerchiato. Anzi, nella giornata di ieri il franco-tunisino pareva davvero in dirittura d'arrivo a Genova, prima di una frenata proveniente da Corte Lambruschini.



Le due trattative come detto non si sono ancora sbloccate, e il problema è legato ai movimenti in uscita. Il Doria prima dovrà concretizzare due cessioni in particolare, Ramirez e Praet. I problemi per quanto riguarda l'uruguaiano sono ovviamente l'alto ingaggio, i due anni di contratto residui e il costo del cartellino: tre aspetti che riducono il numero di pretendenti plausibili. Un'uscita di Praet invece consentirebbe di reinvestire parte del ricavato sul mercato, riducendo anche il monte ingaggi (il belga guadagna due milioni a stagione).



Logicamente, la situazione di Ben Arfa e Rigoni è molto differente. L'ex Psg arriverebbe da svincolato, ma con un contratto molto pesante (secondo Il Secolo XIX si parlava di un triennale da 2 milioni netti a stagione) mentre Rigoni approderebbe a Genova in prestito oneroso ma con obbligo di riscatto tra un anno di cui tenere conto.