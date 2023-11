Un giocatore che in questa stagione è mancato molto alla Sampdoria è senza ombra di dubbio Leonardo Benedetti, operato a settembre al ginocchio per un intervento di pulizia e ancora out. L'obiettivo che si era dato l'ex Bari era quello di rientrare dopo la sosta di novembre, in tempo per il derby con lo Spezia, squadra della sua città, ma la sensazione è che i tempi non siano ancora maturi per un ritorno in campo.



Benedetti, che sta svolgendo la riabilitazione all'Isokinetic di Bologna, la prossima settimana dovrebbe tornare a Bogliasco. Difficile pensare ad una sua chiamata per la gara di Marassi con i bianconeri, a meno che Pirlo non decida di convocarlo lo stesso per fargli assaporare il campo e prepararlo al rientro pur sapendo di non poterlo impiegare.