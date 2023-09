Da qualche tempo il centrocampista della Sampdoria Leonardo Benedetti sta convivendo con un fastidio al ginocchio. L'infiammazione ha impedito al calciatore di prendere parte alle ultime gare blucerchiate, ma le terapie conservative non stanno dando i frutti sperati per quella che veniva considerata una delle pedine imprescindibili nella formazione di Andrea Pirlo.



C'era grande attesa per Benedetti dopo l'ottima stagione di Bari, ma purtroppo il classe 2000 è stato costretto a fermarsi da alcune settimane. La sensazione ora è che, per risolvere definitivamente il problema, l'ex biancorosso debba essere sottoposto ad un'operazione per ripulire il ginocchio.