Nella formazione iniziale della Sampdoria, scesa in campo ieri contro la Salernitana, ha sorpreso particolarmente l'assenza di Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco non ha giocato, ed è stato lascito in panchina da mister Giampaolo. Non si è trattato di un infortunio per il capitano, bensì di una scelta tecnica.



L'allenatore, scrive Sampnews24.com, ha preferito tenere a riposo Bereszynski considerando il ravvicinato e ostico impegno con la Lazio. Sulla corsia di destra, Giampaolo ha usato Depaoli, che però è stato protagonista in negativo della gara tenendo in gioco Bonazzoli e Vilhena rispettivamente sul primo e sul terzo gol.