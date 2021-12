Lasi sta concentrando in questi giorni sulla situazione di Bartosz. L'esterno polacco, titolare della formazione blucerchiata e capitano al Franchi al cospetto della Fiorentina, è in scadenza a giugno 2023 ma il suo rinnovo è in bilico, dato che la firma non è ancora arrivata.Secondo Il Secolo XIX, si tratterebbe di una strategia del giocatore in vista del mercato di gennaio, anche se il terzino ha sempre dichiarato di voler rimanere a Genova. Inoltre, c'è un retroscena che conferisce un altro punto di osservazione alla vicenda. L'agente di Bereszynski aveva infatti, poco prima che il dirigente venisse cacciato da Ferrero, per un prolungamento triennale sino a giugno 2026 - sulla base del budget messo a disposizione dal Viperetta - e alcuni bonus legati alle presenze.La bozza, dopo l'addio di Osti, è passata nelle mani di Faggiano che lo avrebbeproponendo a Bereszynski un triennale senza bonus e con una riduzione del 15% rispetto a quanto originariamente pattuito. Una proposta che, pare, sarebbe stata respinta dall'entourage del numero 24. Alla finestra per l'ex Lech ci sarebbero Inter, Roma e Bologna.