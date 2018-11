Anche Bartoszha vissuto un pomeriggio difficile, come tutta ladel resto, all'Olimpico al cospetto della Roma. Nonostante ciò però il terzino blucerchiato resta uno dei più positivi in questo avvio di stagione, tanto è vero che è stato convocato dallaper le prossime sfide contro Repubblica Ceca e Portogallo.Una chiamata, quella del C.T. Brzęczek, arrivata la momento giusto secondo Bereszynski: ", perché sicuramente le ultime partite non sono andate bene e non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco" ha detto il blucerchiato a Polsatsport.pl. "L'ambiente della Nazionale è utile per incontrare i miei amici e i miei compagni di squadra, e lo sfrutto anche per ricaricarmi un po’ ".Dopo la sosta, ecco il derby. Una gara che 'Beres' non sottovaluta: ", è il derby, dobbiamo tornare nella stessa condizione di forma di qualche tempo fa, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale., perché anche loro non vincono da parecchio tempo. Dobbiamo tentare di trovare i lati positivi, in questo campionato abbiamo fatto molte buone partite. Come tutti i miei compagni sto cercando di trovare energie positive, e sono sicuro cheAnche gli errori possono fornire un'importante motivazione: "È utile riguardarsi dopo le partite, bisogna" conferma il polacco. "Alle volte basta tornare indietro e vedere quali errori si fanno, per poi non ripeterli più, specialmente quando si commettono errori in fase difensiva."