Sampdoria, Bereszynski titolare, Curto, Altare e Vieira confermati: le possibili scelte in vista di Carrara

Laè tornata a Bogliasco e ha subito riacceso i motori in vista della trasferta contro la Carrarese, in programma venerdì 25 aprile allo Stadio dei Marmi. Dopo il rientro da Castellammare di Stabia, dove avrebbe dovuto affrontare la Juve Stabia prima del rinvio legato alla morte di Papa Francesco, la squadra di Albericoha ripreso gli allenamenti con l’obiettivo di mantenere la concentrazione alta e sfruttare ogni giorno utile per preparare al meglio un match che può rivelarsi fondamentale in ottica salvezza.Evani avrà tre giorni pieni per osservare da vicino la condizione dei suoi uomini e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Alcune scelte, però, sembrano già tracciate. Una su tutte riguarda Bartosz. Il laterale polacco avrebbe dovuto partire titolare già contro la Juve Stabia e, salvo sorprese, guiderà la fascia destra anche contro la Carrarese, portando con sé l’esperienza accumulata nei suoi anni in Serie A. Al centro della difesa, dovrebbe essere confermata la coppia che ha ben figurato contro il Cittadella: Giorgio, tra i migliori in campo nell’ultima uscita, sarà con ogni probabilità di nuovo al fianco di Daniele, a protezione della porta difesa da Alessio Cragno.

A centrocampo, Ronaldoha convinto nel ruolo di mezzala e sembra pronto a mantenere il posto da titolare. In attacco, invece, ci sarà molta attenzione sulla prova di Giuseppe. L’ex Bari è stato decisivo contro il Cittadella, firmando il gol che ha consegnato tre punti d’oro alla Samp. La sua capacità di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e trovare la porta lo rende uno degli uomini chiave per questa delicata trasferta, e tutto lascia pensare che sarà lui a guidare l’attacco blucerchiato fin dal primo minuto.