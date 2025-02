Sampdoria, Bereszynski verso il rientro: obiettivo record e si valuta il rinnovo

Getty Images

Il secondo straniero con più presenze nella storia dellaè attualmente ancora in rosa. Si tratta di Bartosz, terzino destro della nazionale polacca, arrivato a Genova nel gennaio 2017. Da allora, ha vestito la maglia blucerchiata, fatta eccezione per una breve parentesi di sei mesi al Napoli e una stagione all’Empoli.Il difensore è fermo dallo scorso 15 novembre a causa di un infortunio rimediato con la nazionale polacca: una severa lesione al quadricipite destro. Ora, però, il suo rientro è vicino. Già venerdì sera il capitano blucerchiato sarà convocato per la sfida contro il Sassuolo e potrebbe addirittura partire. Mister Semplici sta valutando di impiegarlo come braccetto nella difesa a tre, magari anche a sinistra, ruolo che ha ricoperto con la Polonia ma raramente con la Samp.

L’obiettivo personale di Bereszynski è ambizioso: diventare lo straniero con più presenze nella storia doriana. Se dovesse giocare tutte le partite da qui a fine campionato, eguaglierebbe il record di Toninho, superandolo in caso di playoff o playout.Il legame del polacco con Genova e la Sampdoria è forte. A Recco possiede un ristorante insieme all’ex compagno Karol Linetty, che tra l’altro vorrebbe tornare in blucerchiato, e suo figlio gioca nelle giovanili doriane.Tuttavia, il futuro resta incerto: il suo contratto scade a fine stagione e, sebbene la Samp abbia un’opzione per un, garantire uno stipendio alle attuali cifre – da Serie A – appare difficile per il club. Bereszynski e la società stanno discutendo da tempo per trovare una soluzione, la possibilità di un prolungamento c'è ed è concreta, ma al momento la priorità è il rientro in campo e concludere al meglio il campionato.