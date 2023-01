Il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski è pronto a raggiungere il Napoli. Il difensore, ormai virtualmente ex blucerchiato, proprio questa mattina si è recato a Bogliasco per salutare i compagni. A breve il giocatore partirà alla volta della Campania, per sottoscrivere il contratto con gli azzurri.



Prima di arrivare a Napoli, Bereszynski farà tappa a Roma, per sostenere a Villa Stuart le visite mediche con la sua nuova squadra. Poi il polacco raggiungerà i compagni a Caster Volturno, e si aggregherà alla formazione di Spalletti giusto in tempo per la partita proprio con la Samp. Il giocatore arriverà al Napoli in prestito con diritto di riscatto, insieme a Contini, a Genova atteso Zanoli, che a breve rinnoverà il suo contratto con i partenopei e poi approderà alla Samp in prestito secco.