Il grande protagonista di giornata in casanella partita con il Cagliari è stato Bartosz. Il primo gol in Italia è arrivato soltanto dopo cinque anni dal suo trasferimento dalla Polonia, e di cose per il laterale ne sono cambiate parecchie. "Sono arrivato in Italia cinque anni fa che ero un ragazzo,In realtà pure contro il Cagliari ho fatto una doppietta: perché un gol l'ho segnato ma un altro è il mancato gol di Joao Pedro" ha raccontato a Il Secolo XIX.L'assenza di reti iniziava a farsi sentire: "Pesare no ma dopo così tante partite iniziavo a pensarci anch'io" spiega 'Beres'. "Mi sono tolto un pensiero, peccato non sia servito per i 3 punti. Mancano i gol dei difensori? Ne ho parlato ieri con Vasco (Regini, ndr) e lui mi ha detto che è a quotama ha due traverse e un palo e quindi vorrebbe glieli considerassimo come gol. Aspettiamo che segnino per davvero perché è la cosa più bella del calcio".Il terzino polacco pensa di aver fatto poco, rispetto ai valori della squadra: ", davanti ci sono spazi. Certo bisogna evitare di perdere punti come contro il Cagliari, erano nostri. Calcio senza pubblico? Un calcio noioso. Ieri sera ho guardato la Champions e nel secondo tempo ho smesso. A me piacciono i tifosi, la pressione, in campo penso ai tifosi davanti alla tv per concentrarmi altrimenti è dura".Sulla sua fascia, Bereszynski ha spesso Candreva: "Antonio ha grande qualità e certo aiuta.perché me ne dia almeno due o tre di palloni da mettere in mezzo (ride). Non trovo mi manchi la cattiveria, prendere 15 gialli in un campionato non può essere un obiettivo, per un terzino deve esserlo non perdere i duelli. Nelle ultime partite, Genoa e Cagliari, non ne ho persi né ho fatto falli. Fallo lo fai se sei lento o in ritardo. Io la vedo così"