La Sampdoria si avvicina alla partita con il Bologna, e con il passare delle ore si schiariscono anche le idee di mister Ranieri su quello che potrebbe essere l'assetto della formazione blucerchiata. Il mister studia il doppio schieramento, il 4-4-2 oppure il 4-3-1-2. In entrambi i casi comunque sembra esserci una certezza per l'allenatore doriano, ossia la presenza dal primo minuto di Bertolacci a centrocampo.



L'ex Milan ha convinto alla prima partita stagionale, e il mister sembra intenzionato a dargli fiducia anche a Bologna. Al suo fianco potrebbe rientrare Ekdal, che era andato in panchina a causa di un problema alla caviglia dopo la partita con la Nazionale, prendendo il posto di Vieira. In caso di 4-4-2, la linea di centrocampo sarebbe completata da Jankto a sinistra e da uno tra Rigoni e Depaoli a destra.



Se Ranieri dovesse optare per il rombo invece gli indiziati a una maglia dal primo minuto sarebbero Vieira, Ekdal e Bertolacci, ma nel ballottaggio rientrerebbe sempre Jankto, che ha convinto il nuovo allenatore.