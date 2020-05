Il prossimo periodo sarà piuttosto complesso per Massimo, alle prese con parecchi nodi complicati da sciogliere e tutti legati al destino della. In queste ore infatti verrà discusso il bilancio 2019, da approvare a fine giugno e che probabilmente si chiuderà a -10 milioni . Il passivo però non è l’unico grattacapo del Viperetta, che dovrà destreggiarsi tra altre situazioni difficili.L’emergenza Coronavirus, ad esempio, sta impattando fortemente sul bilancio 2020, anche perché, come tutte le società di Serie A. I mancati incassi derivano dai diritti tv e dal botteghino, oltretutto con un derby in casa ancora da giocare, e potranno essere pareggiati dal calciomercato e eventuali (difficili) plusvalenze soltanto a settembre, tra tre mesi. Tutto ciò sta creando, con la Lega che si sta muovendo per stringere accordi con qualche fondo per fornire a chi ne avrà necessità di accedere a linee di credito privilegiate. Ferrero, insieme all’avvocato Romei, sta valutandoNel frattempo, scrive Il Secolo XIX, si sono nuovamente, anche quelli legati al campo ‘3 Campanili’ in attesa peraltro della formalizzazione della convenzione, scaduta a dicembre. In tutto questo, la Samp non ha ancora trovato l’accordo in merito al taglio degli stipendi dei giocatori., una ad inizio maggio e una questa settimana. La prima proposta di taglio è stata respinta dalla squadra, la nuova invece è al vaglio dei giocatori. Il fatto che la Figc abbia proposto alle proprietà di spostare a fine agosto il termine federale per i pagamenti di marzo e aprile ha però bloccato la situazione, anche perché i calciatori vogliono prima capire se la Serie A ripartirà, e in assenza di accordo potrebbero giocare senza ricevere lo stipendio sino ad agosto.A proposito di contratti, Ferrero dovrà risolvere anche la situazione relativa aEntrambi hanno un accordo con la Samp in scadenza a giugno, secondo quanto detto dal Viperetta non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo, ma l’incontro per formalizzare il matrimonio no c’è ancora stato.