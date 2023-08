Lasi è salvata anche grazie alla composizione negoziata, uno strumento di mediazione introdotto solo nel 2021 utile per le imprese in difficoltà. Il percorso del club blucerchiato è stato tracciato anche grazie a Eugenio, esperto nominato dalla Camera di Commercio che ha raccontato quante difficoltà abbia attraversato il club:"l risultato più importante è stato poter(tra cui le banche e l’Agenzia delle Entrate) di accordi per la ristrutturazione dei debiti e con i nuovi investitori di accordi relativi alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile che, una volta convertito integralmente, darà agli stessi la maggioranza quasi totalitaria del capitale sociale. Il risanamento della società sarà definitivamentecon l’omologa da parte del tribunale degli accordi di ristrutturazione che la società ha depositato subito dopo la chiusura della composizione a inizio agosto"..Bissocoli ha raccontato anche a La Repubblica della 'sfida' Radrizzani-Barnaba: "Il mandato dell’esperto è essenzialmente di agevolare le trattative per il risanamento dell’impresa, che devono essere condotte secondodalle parti interessate. Per tutta la durata della composizione, l’esperto deve anche accertarsi dell’esistenza di concrete prospettive di risanamento, in mancanza delle quali è tenuto a chiudere la composizione. All’inizio della composizione della Sampdoria le trattative erano condotte sostanzialmentema ho avuto l’impressione che si fosse ancora lontani dall’individuazione di una soluzione della crisi. Tra questi investitori, il Dottor(di Merlyn Partners) mi è parso da subito l’interlocutore più concreto anche se inizialmente era disponibile unicamente ad acquistare l’azienda calcistica e, quindi, ad accollarsi solo una minima parte dei debiti.si è appalesato concretamente solo nella seconda metà di maggio anche se stava monitorando l’operazione da tempo. Proprio negli ultimi giorni di maggio, si è creata una sorta di “gara” tra Barnaba e Radrizzani (e il suo socio Manfredi) e, alla fine,(decisamente elevato per una società che rischiava la liquidazione giudiziale nel giro di poche settimane) sia per la loro disponibilità ad investire immediatamente nella società tramite “finanza ponte”(di cui una parte è stata già convertita in capitale senza attendere l’omologa). In questo modo la composizione ha raggiunto un ottimo risultato in quanto si è “salvata” la società con un sacrificio relativamente contenuto per i creditori".Cosa rendeva difficile la vicenda Samp? "La situazione della Sampdoria era particolarmente complessa a causa delle. Le condizioni della cessione della partecipazione di controllo richieste dal trustee erano tali da scoraggiare molti investitori. Inoltre, la tempistica non aiutava in quanto, in mancanza dell’immissione di “denaro fresco” nella società tra la fine di maggio e i primi di giugno,Aggiungo anche che, in considerazione della recente entrata in vigore del Codice della crisi, il quadro normativo sulla modalità del risanamento è stato chiarito definitivamente solo alla fine di aprile (quando la FIGC ha modificato la propria normativa interna precisando i limiti alla ristrutturazione del debito delle società affiliate escludendo soluzioni di risanamento in “continuità indiretta”). Vi era, infine, notevole tensione intorno alla società: alcuni creditori si erano anche “consorziati” per spuntare condizioni migliori nelle trattative, i tifosi erano comprensibilmente in continua apprensione e la copertura mediatica era costante (al punto che la riservatezza delle trattative – che è uno dei punti di forza della composizione – era una chimera). Tutto questo ha portato inevitabilmente aSi è trattato però di situazioni fisiologiche che si sono poi ricomposte vista anche la professionalità e la competenza dei principali interlocutori interessati e degli advisor coinvolti".Il fallimento quindi è stato ad un passo: "La scelta della società di accedere alla composizione ha certamente aiutato in quanto tale strumento era probabilmente l’unico compatibile con la normativa calcistica e la tempistica dell’iscrizione al campionato.Nell’ambito di quest’ultimo, infatti, il coinvolgimento del tribunale e dei commissari avrebbe ragionevolmente reso più macchinosa la gestione della società, rallentato le trattative e, vista la tempistica inderogabile imposta dalla FIGC, rischiato anche di pregiudicare l’iscrizione al campionato (e, quindi, la continuità aziendale)"."Nei primi mesi della composizione - prosegue Bissocoli - le trattative erano in stallo o comunque procedevano a rilento al punto che qualcuno aveva anche pubblicamente suggerito di chiudere la composizione. Tale soluzione, tuttavia, avrebbe reso p(direttamente o indirettamente la società dava lavoro a centinaia di persone). In tale contesto, inoltre, la società assai difficilmente sarebbe riuscita ad iscriversi al campionato di serie B e lo scenario più probabile sarebbe stata la ripartenza dalla serie D di una società cessionaria del marchio (senza debiti). Ho quindi, ritenuto ragionevole proseguire anche perché al tavolo vi era sempre Merlyn con cui si era sviluppata una buona comunicativa che ha favorito la presentazione nel mese di maggio, dopo la modifica delle NOIF da parte della FIGC, di un’offerta di risanamento in continuità diretta. Inoltre, l’individuazione con la Società dell’Accordo di Ristrutturazione a efficacia estesa come soluzione della crisi aveva riavvicinato altri importanti investitori (tra cui Raddrizani-Manfredi)".