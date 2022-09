La Sampdoria punta decisa su Stipe Biuk. Il gioiellino classe 2002 di proprietà dell'Hajduk Spalato è l'obiettivo numero uno dei principali obiettivi blucerchiati per questo finale di mercato, nonostante il muro del club proprietario del cartellino. La società croata ha infatti nuovamente respinto l'ultima offerta presentata da Corte Lambruschini. La società genovese, però, sembra pronta ad un nuovo assalto.



L'Hajduk non ha chiuso completamente alla cessione ma, scrive Sampnews24.com, per convincerlo serviranno circa 6 milioni di euro e, soprattutto, l'obbligo di riscatto. Il Doria farà un tentativo nelle prossime ore.