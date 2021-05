C'è una situazione spinosa da gestire in casa Sampdoria, e riguarda il futuro del responsabile dello scouting blucerchiato Riccardo Pecini. Il dirigente doriano ha il contratto in scadenza a giugno, e le strade sono sostanzialmente due, rinnovo o addio. Secondo Il Secolo XIX, Ferrero sarebbe tentato di innescare una rivoluzione nel settore giovanile, e ciò condurrebbe ad un addio del dirigente. Lo stesso Pecini invece ha chiesto maggiore chiarezza al Viperetta in vista della prossima stagione.



Per contro, Ferrero sa bene che la prossima stagione si rivelerà piuttosto delicata. Rinunciare a Pecini, noto scopritore di talenti e autore di parecchie plusvalenze, sarebbe un salto nel buio piuttosto pericoloso, considerate le tante plusvalenze concretizzate grazie a lui. Il futuro di Pecini, inoltre, potrebbe influenzare molto pure quello di Carlo Osti.