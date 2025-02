Sampdoria, blitz di Tey a Genova: il finanziatore blucerchiato al Ferraris per uno shooting

AFP via Getty Images

Nella giornata di martedì a Genova c'è stato un vero e proprio blitz di quello che, ad oggi, è di fatto il finanziatore della. Si tratta di JosephWei Jin, uomo d'affari di Singapore con interessi che spaziano dall'immobiliare alla gestione patrimoniale, fino al settore del gambling attraverso la ormai nota Fun88 e altri brand. Da qualche mese il suo nome è emerso come investitore principale del club blucerchiato. Tey da tempo voleva entrare nel mondo del calcio ed è stato ‘agganciato’ da Manfredi e Radrizzani tramite alcuni imprenditori maltesi.

Nella giornata di martedì, l’imprenditore ha fatto la sua comparsa a Genova. Si è presentato al Ferraris al mattino, sapendo di non trovarlo deserto ma con vari addetti ai lavori intenti nelle loro attività, per realizzare unofotografico. L'uomo d'affari di Singapore ha scattato diverse foto tra la Gradinata Sud, il campo e gli spalti. Nella sua breve permanenza genovese ha anche incontrato il braccio destro di Manfredi, Messina, prima di lasciare il capoluogo ligure. Domani sera non sarà in tribuna per Sampdoria-Sassuolo, anche se è stato avvistato più volte a Marassi e anche in trasferta per seguire la Sampdoria in questa stagione e nella scorsa. Una sua nuova comparsa, anzi, viene data come imminente.

Manfredi, parlando di Tey, aveva lasciato intendere di non voler dare troppa visibilità mediatica alla sua figura. Tuttavia, l’imprenditore ha già investito una cifra vicina aidi euro nella Sampdoria e avrebbe dato la sua disponibilità a supportare economicamente il club sia nell’operazione di restyling del Ferraris, sia per portare a termine il progetto del nuovo centro sportivo di Bogliasco. Questo shooting fotografico a Genova, oltre a poter avere scopi promozionali nel Sud-est asiatico, potrebbe anche lasciar presagire un maggiore coinvolgimento in prima persona. Nel frattempo, Il Secolo XIX fa sapere che coloro che inizialmente erano soci di Tey nell’avventura alla Sampdoria – Pang Sze Khai e Lee Kok Leong – si sarebbero defilati, lasciando di fatto l’imprenditore di Singapore come unico riferimento.