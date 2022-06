Il futuro di Federico Bonazzoli è ancora tutto da scrivere. L'attaccante di proprietà della Sampdoria, in questa stagione, ha convinto alla Salernitana, dove ha probabilmente vissuto la miglior stagione della sua carriera, e ora il club campano sta valutando se riscattare o meno il giocatore per la cifra pattuita un anno fa di 3 milioni di euro.



Anche l'Inter, ovviamente, è attenta alla situazione. Il club nerazzurro infatti, all'epoca della cessione alla Sampdoria di Bonazzoli, aveva inserito una clausola 'sell on fee', cioè una percentuale sulla futura rivendita del 20%. In caso di vendita dell'attaccante, ricorda Sampnews24.com, all'Inter andrebbero 600mila euro.