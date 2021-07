Dopo alcune riflessioni in merito al suo futuro, l'attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli pare aver sciolto le sue riserve. La punta classe 1997 è da qualche tempo nel mirino della Salernitana, il giocatore aveva preso alcuni giorni per riflettere e le valutazioni sembrano aver dato esito positivo.



Secondo Il Secolo XIX Bonazzoli è quindi ad un passo dalla società campana. Restano ancora da definire alcuni dettagli della formula, che sarà a titolo temporaneo, ossia un prestito. Inoltre, va ancora fissata in maniera definitiva la cifra dell'eventuale riscatto.