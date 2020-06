La rete di Federico Bonazzoli è stata piuttosto inutile ai fini del risultato. E così anche questa volta l'attaccante della Sampdoria ha dovuto contenere la gioia per un gol a causa di un risultato particolarmente amaro per i blucerchiati: "C’è poco da dire, sono contento per aver segnato ma anche molto dispiaciuto perché non è servito a evitare la sconfitta" ha detto ai microfoni del sito ufficiale doriano.



Bonazzoli non guarda all'arbitraggio: "Le partite le cambiano gli episodi, abbiamo perso e punto. Non pensiamoci più, ma guardiamo al Lecce. Bisogna pedalare in quella direzione. La fiducia? Io non posso far altro che ringraziare il mister per lo spazio. Io lavoro e sono a disposizione: quando scendo in campo penso a dare il massimo per la squadra"