Fino a pochi giorni fa sembrava soltanto una formalità il passaggio di Federico Bonazzoli dal Torino al Crotone, via Sampdoria ovviamente, essendo il club blucerchiato proprietario del cartellino del giocatore. L'attaccante, già cercato in passato dai rossoblù, non pareva pienamente convinto della destinazione ma alla fine un intervento di Ferrero, volto a convincere il ragazzo, sembrava aver sbloccato la trattativa.



In realtà in queste ultime ore l'operazione si sarebbe rallentata. Il motivo? Ulteriori ripensamenti di Bonazzoli, che avrebbe fatto retromarcia. L'attaccante ha tempo sino a lunedì per decidere, e vuole soppesare attentamente tutte le possibilità. Nel frattempo però potrebbe anche non essere convocato dal Torino per la sfida con la Fiorentina.