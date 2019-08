Non solo operazioni in entrata, ma anche parecchi esuberi da piazzare per quanto riguarda il mercato in uscita: la Sampdoria in queste ultime settimane di mercato è chiamata ad un super lavoro per sistemare i giocatori che non rientrano nei piani di Di Francesco.



Jacopo Sala, dopo parecchi mesi di trattative e di operazioni poi sfumate, si accaserà al Parma mentre restano prossimi ad una partenza i centrocampisti Morten Thorsby e Leonardo Capezzi, oltre al difensore Vasco Regini. Tutti e tre i calciatori però secondo Il Secolo XIX starebbero rifiutando le proposte provenienti dalla Serie B.



Diverso il discorso che riguarda Emiliano Bonazzoli: l'attaccante ha convinto durante il ritiro, Di Francesco lo tiene in considerazione e potrebbe rimanere alla Samp sino a gennaio. Non si tratterà probabilmente di una prima scelta di mister Di Francesco, ma piuttosto di una possibile alternativa a Fabio Quagliarella.