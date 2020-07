Il momento d’oro di Federico Bonazzoli continua, e per fortuna dei tifosi della Sampdoria non sembra intenzionato a cessare. A suon di reti e prestazioni, l’attaccante blucerchiato sta vivendo la fase migliore della sua carriera. Un periodo che costerà parecchio a suon di cene per l’attaccante classe 1997: “Ormai è un continuo, con questa scusa fanno pagare solo me: per il primo gol, il secondo, il terzo, ogni scusa è buona (ride). Io devo dire accetto di pagare per sempre pur di continuare questo che è il momento più bello della mia vita” ha detto a Il Secolo XIX.



Eppure i ringraziamenti da fare sono tanti: “Tutti, dal mister ai miei compagni che mi mettono in condizione di far bene. Non sono parole di circostanza, se non mi avessero aiutato, aspettato, inserito, non vivrei tutto questo. Vale per mister Ranieri ma anche per Di Francesco che è stato il primo a credere in me e ha avuto coraggio di tenermi l'estate scorsa quando non avevo ancora fatto niente. Rapporto con Quagliarella? È uno dei segreti di questo che ripeto è il momento più bello della mia vita. Con lui c'è stato da subito un feeling e questo ha aiutato molto perché i suoi consigli sono stati fondamentali. Oltre al fuoriclasse in campo dovreste vedere che persona è Fabio fuori. Non posso fare altro che ringraziarlo per quanto mi è stato e sta vicino, una persona splendida”.



Soltanto pochi mesi fa, si pensava che il contratto di Bonazzoli in scadenza nel 2021 non sarebbe stato rinnovato. Ora invece il prolungamento è una questione centrale per la Samp. “Sinceramente il contratto non è un mio pensiero, lo sono molto più le partite e i gol. Sul serio non ci ho pensato, devo tanto alla Samp e al presidente Ferrero che ha puntato su di me a 17 anni e soprattutto mi ha aspettato tutti questi anni anche quando mi ero perso. Ora sto vivendo questa favola e non voglio rovinarmi il presente pensando al futuro. Per me problemi non ce n'è: qui a Genova sto da Dio, l'ho sempre detto anche quando le cose non giravano così, figuriamoci adesso”



Una grande occasione potrebbe arrivare nel derby. Giocherà Bonazzoli titolare? “Come ho sempre detto il nostro obiettivo era la salvezza e raggiungerla quattro giornate prima della fine è una soddisfazione. Il derby è un altro obiettivo ma giocarlo o partire dalla panchina non è un problema, ci sono tante partite ravvicinate ed è giusto giochino tutti. Se il mister vuole, sa che io sono pronto, altrimenti sarò pronto la prossima. Certo affrontarlo sapendosi salvi dà una bella serenità in più. Tanti messaggi? Sì, confermo, ho ricevuto tanti messaggi e i più belli sono sempre della mia famiglia. Da quattro mesi non vedo mia mamma e passare il periodo più bello senza di loro è difficile” conclude