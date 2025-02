Sampdoria, Borini dice no al Rapid Bucarest: futuro ancora incerto

Getty Images

La situazione di Fabioin casaresta piuttosto ingarbugliata. Come noto, l'attaccante, inserito nella lista degli esuberi dal ds Accardi già da tempo, è l'unico rimasto tra i giocatori messi ai margini dalla società. Borini ha chiesto, tramite i suoi legali, di tornare ad allenarsi con la prima squadra, ma non è stato incluso nelladei giocatori impiegabili in Serie B consegnata alla Lega. L’unica possibile soluzione, al momento, resta il calciomercato, nei paesi in cui la finestra trasferimenti è ancora aperta e dove potrebbero esserci club interessati all’ex Milan.

Negli ultimi giorni si è parlato di un’offerta quasi pronta da parte dei turchi dell’per Borini. Il giocatore conosce bene la Süper Lig, dato che la Sampdoria lo aveva prelevato proprio dal Fatih Karagümrük, club con cui aveva disputato una stagione da 30 presenze e 20 gol complessivi. Per ora, però, l’offerta turca non è ancora arrivata. In compenso, ce ne sarebbe stata una dalla Romania: il, club di proprietà di Dan Șucu, nuovo patron del Genoa, avrebbe provato a ingaggiarlo, ma Borini avrebbe rifiutato la proposta.

Sullo sfondo restano due opzioni: un possibile trasferimento in, negli Stati Uniti, oppure la permanenza alla Sampdoria fino a giugno. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, non è gradita al club blucerchiato, che vorrebbe evitare di mantenere a bilancio l’ingaggio del giocatore, attualmente pari afino a fine stagione.