Ieri, come annunciato, Fabio Borini è stato sottoposto all'operazione chirurgica per la lesione del tendine dell'adduttore della coscia. L'intervento chirurgico, riuscito, si è svolto a Turku in Finlandia, ma già oggi l'attaccante della Sampdoria tornerà a Genova. Lo stesso giocatore ha annunciato il buon esito della vicenda con un post social.



Inizialmente era trapelata un'assenza di un paio di mesi ma, come previsto, i tempi dovrebbero essere più lunghi. E' probabile che Borini dovrà stare lontano dai campi più di otto settimane, l'assenza dovrebbe essere di almeno tre mesi prima di poter rivedere in campo l'attaccante blucerchiato.