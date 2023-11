Dopo un periodo iniziale di adattamento, adesso Fabiosi sta prendendo sulle spalle la, con prestazioni convincenti come quella di Modena. L'attaccante blucerchiato ha analizzato così il suo momento: "L’ambiente fa tanto, soprattutto la tempistica di cui un giocatore ha bisogno: più ci metti ad ambientarti e più le tue prestazioni saranno influenzate." ha detto a Sky Sport. "Sapevo cosa volesse da me Pirlo perché già lo conoscevo. Qui è diverso rispetto alla Turchia anche se è l’Italia. Ti devi sempre adattare e sviluppare per quello che trovi davanti a te: non può essere una catena di montaggio sempre uguale"" prosegue Borini. "In Serie B devi averla. L’obiettivo è sempre uguale: ci sono 6 partite prima di Natale e poi c’è quello che conta. A Genova, a parte portare mia figlia a scuola, mi piace fare il turista". Adesso al Ferraris arriva lo Spezia, e la Samp potrà contare sull'effetto casa: ". Se alla fine del campionato ti giochi i playoff e li giochi lì è molto diverso: sai che puoi contare su tutta la città e non solo lo stadio. Se chiedi per chi tifano a Genova dicono o Genoa o Samp: non ci sono altre squadre. Il derby di venerdì prossimo? Non è quello che tutti vorremmo giocare ma sarà importante per dare continuità a noi".