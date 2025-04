Sampdoria, Borini scalda i motori: venerdì ritorno in campo, tra rinnovo e salvezza

Getty Images

Il rinvio della 34ª giornata, se da un lato ha generato disagi logistici e polemiche tra i club, dall’altro ha offerto allauna piccola finestra di respiro utile sul piano atletico. In particolare per Fabio, il cui rientro ufficiale in campo era previsto proprio nella sfida rinviata contro la Juve Stabia. Sarebbe stato un ritorno graduale, magari uno spezzone nel finale, ma comunque simbolico dopo quasi quattro mesi di assenza, tra infortuni, scelte tecniche e una situazione contrattuale tutt’altro che semplice.Borini, arrivato a Genova con l’ambizione di riportare la Samp in Serie A due estati fa, si è ritrovato immerso in una realtà ben diversa. Il progetto iniziale si è scontrato con una prima stagione abbastanza positiva, da protagonista, e una seconda annata travagliata. Nel momento più critico, è stato addirittura, che aveva valutato anche una sua cessione. Tuttavia, la situazione è cambiata, e il destino gli ha offerto una nuova opportunità.

Complice lo stop forzato di Gennaro Tutino, costretto a un intervento alla caviglia, Borini è statonella lista da qualche giorno e si sta allenando con il gruppo. Dopo il rientro da Cava de’ Tirreni, ha partecipato alla seduta a Bogliasco, esentato solo dalle partitelle finali per evitare rischi. Secondo il tecnico Alberico Evani,ma cresce ogni giorno, e la sfida di venerdì contro la Carrarese potrebbe davvero segnare la sua rinascita in blucerchiato. Il rinvio di Juve Stabia-Samp di fatto ha concesso alla punta ancora qualche giorno per mettere benzina nelle gambe.

Da parte di Borini c'è voglia di riscatto. Vuole dimostrare di poter ancora essere decisivo, non solo per sé stesso ma per una squadra che si gioca la permanenza in Serie B. E se il suo contributo sarà all’altezza, sul tavolo c’è anche la possibilità di unin scadenza, ipotesi impensabile fino a poche settimane fa. Il campo, come sempre, sarà l’unico giudice.