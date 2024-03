Sampdoria, Borini scalpita: vuole partire titolare

Occhi puntati su Fabioin casa. L'attaccante blucerchiato, mancato tantissimo a Pirlo e alla squadra in questi mesi di lontananza forzata dal campo, adesso è pronto per il rientro in pianta stabile nelle rotazioni doriane. Già da qualche partita l'allenatore genovese sta inserendo l'ex MIlan per spezzoni di gara, e l'obiettivo di Borini era chiaramente quello di poter tornare titolare e protagonista dal primo minuto.Ad inizio settimana, sulla titolarità di Borini c'era qualche. Ovviamente, si trattava di dubbi non di carattere tecnico, bensì sanitario perché la Samp adesso deve andare con i piedi di piombo per quanto riguarda i recuperi dopo i tanti casi di ricadute della stagione. A titolo precauzionale quindi la presenza di Borini dal primo minuto nella sfida di Pasquetta con la Ternana non veniva data per. Gli ultimi dati però avrebbero fugato i dubbi.

Secondo Il Secolo XIX l'attaccante sarebbe ogni giorno sempre più in condizione, e lo stesso Borini starebbe(l'ultima volta risale al 24 novembre, Samp-Spezia al Ferraris, la partita della lesione del tendine dell'adduttore lungo della gamba sinistra che gli era costata l'operazione in Finlandia). Lunedì quindi Borini potrebbe partire dal primo minuto, da capire se in posizione di trequartista o di seconda punta a fianco di Manuel De Luca.