C'era apprensione, ieri in serata in casa Sampdoria, per le condizioni di Francesco Caputo. L'attaccante blucerchiato aveva infatti rimediato una botta al piede in allenamento, e a Genova erano circolate voci in merito ad un infortunio piuttosto significativo per il giocatore ex Sassuolo.



In realtà, come detto sembra trattarsi soltanto di una forte contusione. Le condizioni di Caputo non preoccupano particolarmente lo staff sanitario doriano, e domani il calciatore sarà arruolabile per il Derby.