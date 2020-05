La ripresa dopo due mesi di inattività causa Coronavirus mette i giocatori a forte rischio infortunio. L’allarme, già lanciato nelle scorse settimane da parecchi specialisti nel settore, ha trovato riscontro ieri quando Ibrahimovic è stato costretto a fermarsi durante l’allenamento del Milan. In casa Sampdoria invece per il momento la situazione sembra andare piuttosto bene, almeno sotto questo punto di vista.



Oltre al lungodegente Ferrari infatti l’unico infortunio sin qui rimediato dai blucerchiati secondo Il Secolo XIX è stato quello di Mehdi Leris. Si è trattato però di un problema da poco conto: il centrocampista francese nell’allenamento di sabato mattina ha accusato una botta alla caviglia destra , ma non si è trattato di un problema particolarmente grave. L’ex Chievo, che tra l’altro ha appena finito il Ramadan, alla pari di Omar Colley, già ieri era tornato regolarmente in gruppo.