La partita tra la Sampdoria e il Verona è stata particolarmente complicata per Fabio Quagliarella, 'trattato' in maniera piuttosto ruvida dai centrali di Tudor. Il capitano, sostituito nel secondo tempo, ha tradito un pochino di frustrazione, e sedutosi in panchina ha abbassato il calzettone toccandosi ripetutamente la caviglia destra.



Secondo Sampnews24.com la colpa era delle numerose botte ricevute dagli avversari durante il match, che lo hanno lasciato piuttosto indolenzito. Le sue condizioni quindi verranno valutate con maggior accuratezza oggi, alla ripresa degli allenamenti.