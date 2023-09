L'inizio di campionato della Sampdoria, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte, non è stato entusiasmante. Eppure, già queste poche partite sono bastate ai blucerchiati per accorgersi di avere un talento in rampa di lancio a disposizione di Andrea Pirlo: Estanis Pedrola ha firmato due reti, ha messo in mostra giocate importanti, da predestinato vero, e a Barcellona se ne sono subito accorti.



OSSERVATORI - L'eco delle giocate di Pedrola è arrivato anche in Spagna: "E' un nuovo inizio per Estanis", ha sintetizzato Marca, uno dei giornali sportivi più importanti della penisola iberica. Ovviamente il Barcellona, club proprietario del cartellino,segue con attenzione l'evolversi della carriera di Pedrola. Il club blaugrana ha affidato una missione ben precisa a un suo ex talento, ossia Bojan Krkic: monitorare in maniera costante la crescita di alcuni dei gioiellini della Cantera, dati in prestito. Sulla lista figura anche Pedrola, l'ex Milan o altri emissari potrebbero quindi fare la loro comparsa al Ferraris nelle prossime gare.



FORMULA - La Sampdoria si gode il suo gioiellino, sapendo che la formula d'acquisto di Pedrola, vantaggiosa per i blucerchiati, consente comunque al Barcellona di mantenere il controllo sul giocatore. L'esterno classe 2003 è arrivato a Genova in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Il Barcellona però si è riservato il diritto di riacquisto a 7 milioni, esercitabile sinio al 2025, e poi una percentuale sulla futura eventuale rivendita di Pedrola del 50%. Un chiaro segnale di quanto, a La Masia, credano nel prodotto del vivaio catalano.