Sampdoria, buona la prima con Evani e incubo Serie C allontanato: Lombardo dedica la vittoria a Vialli

Laè riuscita a rialzarsi: dopo l'esonero di Leonardo Semplici e il cambio di guida tecnica, con la squadra affidata alle leggende blucerchiate Albericoe Attilio, è arrivata un'importantissima vittoria per 1-0 contro il Cittadella . La Samp, grazie al goal di Sibilli, fa tre passi importanti in classifica fino al sedicesimo posto.Al fischio finale,, senza dubbio per dedicare la vittoria a Gianluca Vialli, che se n'è andato a causa di una malattia il 5 gennaio del 2023.

Attilio Lombardo che al fischio finale di Sampdoria-Cittadella alza subito le braccia al cielo, con la dedica speciale della vittoria all'esordio a Luca Vialli #ForzaDoria pic.twitter.com/FhbSMly6OG — Marco A. Munno (@MarcoAMunno) April 12, 2025

"Era una persona generosa, ma anche illuminante. Luca era speciale non solo per noi ma per tutto il calcio italiano, per tutto il movimento del calcio anche mondiale. Gianluca ha lottato tanto contro la sua malattia cercando di nascondere le sue sofferenze", uno dei ricordi di Vialli da parte di Lombardo nei giorni seguenti la scomparsa dell'ex attaccante.