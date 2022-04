Fari puntati, in casa Sampdoria, sulle condizioni di due giocatori in particolare. Mister Giampaolo in questi giorni a Bogliasco spera di riavere per il derby, almeno a servizio parziale, due giocatori ossia Andrea Conti e Sebastian Giovinco.



Durante la seduta di ieri, svolta sotto una pioggia intermittente e soprattutto sotto gli occhi del responsabile delle aree tecniche Carlo Osti e del direttore sportivo Daniele Faggiano, sia Conti che Giovinco sono rientrati parzialmente in gruppo, mostrando alcuni progressi. Molto difficile averli a disposizione dal primo minuto per il derb y, ma ci sono sepranze di poterli almeno convocare per la stracittadina.