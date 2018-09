Per una brutta notizia come l'infortunio di Saponara, c'è anche una novità felice in arrivo dall'infermeria della Sampdoria. I blucerchiati infatti hanno perso il trequartista italiano per circa un mesetto, ma sono pronti a ritrovare Dennis Praet. Il centrocampista belga scuola Anderlecht, infortunatosi in allenamento prima della partita con l'Udinese, ha ormai infatti praticamente terminato l'iter di recupero previsto.



Praet aveva sofferto di una distorsione al ginocchio destro, e da tempo sta lavorando al Mugnaini per poter tornare a disposizione di mister Giampaolo. Il rientro con il gruppo ora sembra davvero vicino: l'ex trequartista ha messo nel mirino la trasferta di Frosinone in programma sabato 15 settembre, partita che probabilmente giocherà in una posizione tutta nuova. Salgono infatti le sue quotazioni come probabile play maker davanti alla difesa, e non come mezz'ala. Si tratta di un'idea che stuzzica Giampaolo, che da tempo sta pensando a questa opzione per il suo numero 10.