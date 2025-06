Getty Images

M’Bayeè stato uno dei volti più discussi della tormentata stagione della, e il suo futuro sembra ormai segnato. Arrivato a gennaio dopo essersi svincolato dal Casablanca, l’attaccante senegalese era stato voluto fortemente da Pietro, all’epoca direttore sportivo, e nei primi tempi sembrava essersi calato bene nella realtà blucerchiata. Qualche buona prestazione aveva illuso tifosi e società, ma col passare delle settimane il rendimento è crollato in maniera inspiegabile, fino a diventare uno dei simboli negativi della crisi della squadra.

La situazione è esplosa definitivamente dopo l’errore decisivo nella trasferta di Castellammare, che ha innescato durissime contestazioni da parte della tifoseria, con strascichi anche sotto l’abitazione del calciatore. Da quel momento in poi,. Nei giorni successivi al disastro in Campania si è parlato di un confronto acceso tra il giocatore e Andrea Mancini, nuovo uomo-mercato del club. Le voci su un possibile disimpegno di Niang circolavano già da settimane a Genova, soprattutto dopo l’uscita di scena di Accardi, anche se mai confermate ufficialmente. Di certo c’è che da quel momento in poi Niang è stato escluso dal gruppo squadra, ufficialmente per motivi fisici mai chiariti, ma in realtà fuori dalle rotazioni tecniche per tutto il mese che ha preceduto i playout.

Evani ha sempre evitato di alimentare la polemica, limitandosi a dichiarare che “Per il giocatore è stato il segnale definitivo della volontà della società di separarsi a fine stagione. Il contratto firmato a gennaio era solo semestrale e a cifre molto contenute, e la scadenza ormai imminente non prevede alcun rinnovo automatico. Nelle ultime settimane Niang ha cambiato procuratore, affidandosi a Federico. Per il momento non ci sono offerte ufficiali sul tavolo, ma diversi club di Serie B hanno mostrato interesse. La Sampdoria non farà opposizione: la separazione è ormai inevitabile.