Aspettando Eusebio Di Francesco, la Sampdoria continua a lavorare alla pista che porta all'attaccante del Gimnasia La Plata Jan Hurtado. I blucerchiati hanno trovato l'accordo con il venezuelano classe 2000 per un contratto di quattro anni a 1,4 milioni a stagione più bonus in base alle presenze, ai gol e al piazzamento della squadra a fine campionato. Adesso la Samp cerca l'intesa con il Gimnasia sulla base di circa 3,5 milioni di euro.

OCCASIONE - Chi lo conosce dice sia simile a Faustino Asprilia, quando parte in velocità mette il turno e non lo fermi più. I difensori inseguono, lui corre verso la porta: protagonista dell'ultimo Sub20 in Cile con due gol. In passato ha fatto qualche provino in Europa ma non se n'è fatto più nulla. Ora per Hurtado possono aprirsi le porte della Serie A: la Sampdoria ha l'accordo con l'attaccante, si tratta con il club.