Fabio Quagliarella e la Sampdoria ancora insieme: nonostante la flessione in questo inizio di campionato, il club blucerchiato continua a credere nel suo capitano e capocannoniere in carica della Serie A. In questi giorni infatti sarebbe arrivata anche l'accordo definitivo sul rinnovo del contratto del numero 27, che scadrà a giugno.



Stando a Il Secolo XIX l'avvocato Bozzo (che cura gli interessi del giocatore stabiese) e il presidente Ferrero avrebbero trovato la quadra e resterebbe solo l'ultima formalità, ossia la firma. Il nuovo accordo annuale scadrà a giugno 2021, e Quagliarella guadagnerà la stessa cifra percepita oggi, ossia un milione di euro più 300mila euro legati alle presenze.