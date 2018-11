Nonostante un avvio di stagione in chiaroscuro, senza trovare molto spazio e con il peso di un errore dal dischetto a Cagliari difficile da scrollarsi di dosso, il centravanti della Sampdoria Dawidresta un profilo molto appetibile in chiave mercato. A dimostrarlo c'è la lunga fila di pretendenti che hanno immediatamente bussato alla porta di Ferreronon appena si è diffusa la voce di una possibile partenza in prestito dell'attaccante polacco.Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sia ilche laavrebbero chiesto informazioni alla dirigenza di Corte Lambruschini. Attenzione anche al, che potrebbe approfittare del match di sabato sera in programma al Ferraris tra i blucerchiati e i rossoblù per allacciare i rapporti con Osti.In vantaggio su tutte le concorrenti però in questo momento ci sarebbe l'che rappresenterebbe la pista più concreta per il futuro del calciatore. Il club toscano avrebbe già preso i primi contatti con la Sampdoria, e al Castellani oltretutto Kownacki ritroverebbe Riccardo, ex responsabile del settore giovanile doriano e oggi direttore generale della squadra di Fabrizio Corsi. Fu proprio Pecini, grande estimatore dell'attaccante, a portarlo in Italia nell'estate 2017.